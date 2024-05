A Escola Secundária de Francisco Franco acolhe amanhã, pelas 15 horas, a 1.º sessão de esclarecimento do Orçamento Participativo do Funchal.

Ao todo, esta fase do processo participativo irá ser assinalada com a realização de seis sessões que terão lugar em diversas freguesias do município. Este ano, a Câmara Municipal do Funchal tem 600 mil euros para apoiar os projetos vencedores.

Podem participar, até 31 de julho, os cidadãos de nacionalidade portuguesa e estrangeira que preencham as seguintes condições:

Categoria Juvenil – Jovens com idades compreendidas entre os catorze e os dezoito anos;

Categoria Escolar – Alunos a frequentar o 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário e ensino superior dos todos os estabelecimentos de ensino público situados no Município do Funchal;

Categoria Concelhia – Cidadãos com idade igual ou superior a dezoito anos;

Categoria Sénior – Cidadãos com idade igual ou superior a cinquenta e cinco anos.

A autarquia esclarece que é condição obrigatória para a apresentação de propostas, a inscrição prévia em https://cmfonline.funchal.pt. Além disso, refere que as propostas submetidas na plataforma estão sujeitas aos mesmos critérios das propostas apresentadas presencialmente, nas sessões de esclarecimento.

Mais, as propostas submetidas ao OPF devem inserir-se nas seguintes áreas temáticas: Igualdade e Inclusão Social; Desenvolvimento Sustentável (social, económico e ambiental); Cultura e Turismo; Participação e Cidadania; Educação; Saúde e Desporto; Espaços Verdes e Ambiente Natural; Segurança e Proteção Civil; Infraestruturas Viárias e Espaço Público; Preservação e Valorização do Património; Agricultura; Urbanismo e Reabilitação Urbana; Bem-Estar Animal; Mobilidade e Trânsito; Infraestruturas de Apoio às Políticas Juvenis; Associativismo Juvenil e Empreendedorismo Jovem.

A 2.ª sessão de Esclarecimentos realiza-se, na Sala da Assembleia Municipal, a 3 de junho pelas 18 horas.

A participação é gratuita e aberta a toda a população com interesse em contribuir para o desenvolvimento da cidade do Funchal.