II Liga: Nacionalista Gustavo Silva eleito ‘Médio do Mês’

Não obstante jogar no setor mais avançado do terreno, Gustavo Silva, futebolista do Nacional, foi eleito pela Liga Portugal como ‘Médio do Mês’ da II Liga no período relativo a abril. O brasileiro repete assim a distinção que arrecadara em outubro/novembro.

“O camisola 77 do CD Nacional, a cumprir a sua segunda temporada em Portugal, somou 13,73% da preferência dos treinadores principais da competição, levando a melhor, por curta margem, sobre Miguel Sousa, do CD Mafra, que contou 13,07%. Benny, do AVS, completou o pódio, com 11,11%.

No período em questão, Gustavo Silva, de 24 anos, participou nos quatro jogos realizados pelo conjunto insular na competição, diante AVS (2-1), FC P. Ferreira (1-1), SL Benfica B (3-1) e Belenenses (3-1), marcando três golos, num total de 312 minutos em campo”, escreve a Liga Portugal.