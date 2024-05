A Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do seu programa de sensibilização ambiental, encontra-se a promover desde abril a 1.ª edição do percurso interpretativo ‘Árvores das nossas ruas’.

Trata-se de um percurso pedestre por algumas ruas, praças e largos do centro da cidade do Funchal, orientado por um técnico da Unidade de Sensibilização Ambiental, com vista à identificação de algumas árvores aí existentes.

“Promover um melhor conhecimento do ambiente urbano, que se traduzirá num maior respeito e valorização dos espaços públicos é um dos principais objetivos desta atividade de sensibilização ambiental”, conforme destaca uma nota de imprensa.

Esta 1.ª edição está direcionada a um público adulto. Este percurso que visa abranger um total de 200 participantes, conta até à presente data com 8 atividades agendadas, num total de 115 utentes de Centros Comunitários, Ginásios Municipais e Universidade Sénior do Funchal.

“Promover a cidade como um espaço de aprendizagem e proporcionar aos participantes a oportunidade de vivenciar a sua cidade transformando-a num lugar identitário são outros dos objetivos desta atividade de educação ambiental”, acrescenta a mesma nota.

Os grupos interessados poderão obter mais informações através do endereço eletrónico sensibilizacao.ambiental@funchal.pt