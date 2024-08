Bom dia! É sexta-feira!

* A reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai começar às 18h00, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho, com 14 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Arranca hoje a 35ª edição da Festa Gastronómica do Caniço, pelas 18h45, com a abertura oficial a ficar a cargo da Banda Filarmónica do Caniço e Eiras. O evento prolonga-se até ao próximo dia 21 de agosto.

* Realiza-se hoje mais uma edição do “Café Socialista: vamos pensar em voz alta” que tem como tema “Os jovens e a política: o futuro da democracia”. A iniciativa, organizada pelas Mulheres Socialistas, será pelas 19h00, no Fortim do Lido, e tem como objetivo promover e estimular o debate sobre as mais diversas temáticas da vida política e social da Região.

* O Solar do Aposento, na Ponta Delgada, recebe pelas 19h00, o primeiro de dois concertos que compõem um novo projeto artístico regional. Denominado “No Atlântico Me Confesso” by Filipe Passos.

* O Grupo Mariachi México Madeira promove hoje, um concerto, pelas 21h00, no Centro de Congressos da Madeira.

* No Festival SantaCurtas, às 21h30, há um concerto com Flor, Diana Duarte - voz, Synth, Loops e Luís Dário - movimento, no auditório da Casa da Cultura – Quinta do Revoredo.

* Em Santana, o Festival A’Norte, continua hoje com a atuação de Bispo, pelas 22h30.