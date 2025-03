Advogados: Candidato a bastonário apresenta programa na Madeira

José Costa Pinto apresenta oficialmente a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Advogados (OA), para o triénio 2025-2027, na Madeira, na próxima terça-feira, dia 11, às 17h30, na sede do Conselho Regional da Madeira da OA, no Funchal.

De acordo com um comunicado desta candidatura, além da apresentação formal das propostas e da equipa que o acompanhará às eleições da OA, a agenda inclui encontros com vários profissionais madeirenses.

Com o mote ‘Uma Nova Voz’, o advoado garente “ser a única alternativa capaz de unir a Ordem dos Advogados e torná-la consequente na defesa dos Colegas e da profissão”.

Adianta a mesma fonte que “José Costa Pinto quer elevar a fasquia para que a Casa da Advocacia esteja à altura dos advogados que representa e, com a campanha no terreno, abordar os desafios de um Advogado, seja onde for, num sinal claro de que a Advocacia não se esgota em Lisboa”.

O advogado Paulo Saragoça da Matta é o mandatário nacional da candidatura. Pela Madeira, os advogados Patrícia Viveiros e Dinis Ramos são os mandatários regionais da candidatura de José Costa Pinto. A advogada madeirense Magna Escórcio integra a lista que vai a votos e que é representativa de advogados de todo o país e de todos os modos de exercício da profissão.

Na reta final da campanha para bastonário, o candidato passará ainda por Coimbra, Viseu, Porto e Lisboa.

Cerca de 40 mil advogados portugueses vão ser chamados a votar nos dias 18 e 19 de março, para escolherem o Bastonário e os órgãos nacionais e regionais.

Na possibilidade de uma segunda volta, esta ocorrerá duas semanas depois, a 31 de março.

José Costa Pinto tem 42 anos. Ê sócio fundador da Costa Pinto Advogados, sociedade que fundou há mais de 10 anos, anterior Associado Sénior da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e estagiário na Simmons & Simmons, Costa Pinto cedo se inaugurou a solo no mundo da advocacia, com o seu escritório, em nome próprio, com apenas 31 anos.

É especialista nas áreas de direito comercial, direito societário e direito imobiliário.

Paralelamente ao exercício da advocacia, tem desenvolvido um percurso associativo. De 2014 a 2018, liderou a Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses. Atualmente é Vogal da Direção do Instituto Português de Corporate Governance e da Direção do Observatório Português de Compliance e Regulatório, Vice-Presidente da Comissão de Jurisprudência da Sociedade de Geografia de Lisboa e secretário da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal.