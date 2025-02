O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional, através do seu coordenador regional, Miguel Pita, defende um maior investimento do Governo Regional no desporto amador, em detrimento dos campos de golfe voltados para as elites e o turismo, conforme indica Miguel Pita.

O partido critica a construção de infraestruturas desportivas que são rapidamente abandonadas, deixando os clubes e associações desportivas em dificuldades financeiras. O ADN-Madeira aponta casos de abandono de instalações, como o campo de futebol no Campanário.

O partido considera fundamental que o Executivo Regional reverta as suas prioridades, pois, sublinham, o desporto amador desempenha um papel crucial na saúde física e mental dos jovens.