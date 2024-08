O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional questionou, através de comunicado, o Governo Regional e a Empresa ARM – Água e Resíduos da Madeira, sobre se a finalidade do Túnel Hidráulico do Pedregal entre Campanário e Serra de Água, que custou 20 milhões de euros de investimento e tinha como objetivo beneficiar mais de 9.000 explorações agrícolas, numa área de cerca de 800 hectares localizada no eixo entre os concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, “está cumprindo com os objetivos pré-definidos ou se essa importante reserva de água e respetivo reforço de caudal tem servido mais os propósitos de demandados Alojamentos Locais e respetivas piscinas privadas nessa área?”

Na nota enviada às redações, o ADN lembra o Executivo Regional e a ARM que esse investimento inaugurado com “pompa e circunstância a 11 de Setembro de 2023 (em período de campanha eleitoral), foi efetuado com o objetivo de acabar com os longos períodos de tempo sem caudal de água suficiente para rega que se verificava na Levada do Norte entre a Ribeira Brava e Câmara de Lobos, no entanto passado praticamente um ano após essa inauguração o problema persiste e os agricultores desesperam por esse importante recurso para o nosso sector primário que tanto se fala em promover, mas na realidade pouco se faz nesse sentido.”

O Partido ADN considera o setor primário como “uma das grandes lacunas nas prioridades deste Governo Regional e as consequências disso foram bem visíveis recentemente aquando dos incêndios e a facilidade de propagação do mesmo derivado do abandono das terras de cultivo.

O ADN recomenda que este tipo de investimentos, como foi o caso do Túnel Hidráulico de Pedregal, deve sempre ter o “devido acompanhamento das autoridades promotoras em auscultar os supostos beneficiários, no sentido de averiguar se realmente teve o feito pretendido, pois o que o ADN apurou perante os agricultores foi que a situação de abastecimento de água de rega permanece deficitária em Câmara de Lobos.”