O concelho do Porto Moniz está hoje no centro do debate no âmbito das Jornadas Madeira 2025, promovidas pelo JM. Entre as 10h00 e as 12h30, o Centro Multiusos do Porto Moniz recebe o balanço dos últimos quatro anos da governação autárquica, numa sessão que conta com a participação da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia do concelho.

Este é um ano de eleições autárquicas e a atual presidência de Emanuel Câmara chega ao fim, por limitação de mandatos, o que confere especial relevância ao evento desta manhã.

Como é habitual, o público poderá participar na discussão, sendo esperados também elementos da sociedade civil. Entre os temas centrais está a ‘dívida zero’, destacada como um catalisador da reflexão sobre o futuro do concelho.

A transmissão pode ser acompanhada em direto na rádio JM FM (88.8), no site do JM e também na plataforma NaMinhaTerra.TV, através da transmissão abaixo.

O ciclo das Jornadas Madeira 2025 prossegue esta sexta-feira em São Vicente, terminando na próxima semana, na Calheta.