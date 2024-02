Bom dia e boa semana!

- Começa às 10h00, na sede da ACIF – CCIM, Rua dos Aranhas, n.º 26, a sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira.

- Às 11h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, vai decorrer a Conferência dos Representantes dos Partidos.

- A cerimónia de assinatura dos protocolos de cooperação financeira com as Juntas de Freguesia da Calheta está agendada para as 12h00, no salão nobre da autarquia.

- A reunião da Comissão Política do PSD/Madeira está agendada para as 17h30, na sede do Partido, Rua dos Netos, Funchal. As declarações estão previstas para as 18h15.

- Pelas 18h30, a Comissão para as Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira promove uma visita às antigas instalações da Pide, na Rua da Carreira, n.º 155, orientada pelo Professor Rui Carita.