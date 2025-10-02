Achadas da Cruz: PSD e CDS defendem teleférico gratuito e requalificação de escola para habitação

O candidatura da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz defendem teleférico gratuito para todos os residentes do concelho e a requalificação da antiga escola para habitação nas Achadas da Cruz.
Para além da gratuidade do teleférico, a candidato Duarte Nunes pretende a requalificação de toda a zona envolvente, nomeadamente com a criação de estacionamentos e com a construção de casas de banho e duche no Calhau das Achadas da Cruz, reparando, simultaneamente, o passadiço e assegurando que, nesta zona, exista rede móvel e água potável.
“Propostas que são e que sempre foram defendidas, em primeiro lugar, pelo PSD”, diz o candidato que reitera o “compromisso de olhar, também para esta freguesia, com a dignidade e o respeito que merece, assumindo várias medidas que visam beneficiar a população local nas respostas que ainda estão em falta”.
Em causa, explica o candidato, “está, por exemplo, a requalificação da antiga Escola das Achadas da Cruz, adaptando aquele espaço para habitação de renda acessível”.
Dinarte Nunes pede também “investimento na melhoria das condições para quem trabalha a terra”.
“Construir um tanque de armazenamento de água de rega de apoio aos agricultores e pavimentar o caminho agrícola do Pomar Velho, para além da ‘Via Verde’, que será particularmente importante, permitindo-lhes o acesso prioritário ao Teleférico das Achadas da Cruz, a par dos lugares de estacionamento prioritários que lhes serão consignados”.
Dinarte Nunes que, também no que toca a esta freguesia, sublinha o seu wcompromisso de corresponder, conforme tem vindo a afirmar no terreno, às necessidades que nunca foram cumpridas nestes últimos anos pelo Executivo Municipalw.
“É fundamental que exista outra atenção para quem aqui vive e que o Porto Moniz tenha uma autarquia atenta aos problemas que existem nas suas várias freguesias, sendo essa a nossa maior motivação e prioridade”, garante.
