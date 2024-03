O JM publicou, com a sua edição impressa desta terça-feira, 19 de março, uma revista especial no âmbito do projeto ‘Madeira - Novos Talentos + Futuro’, que juntou o Jornal e a Assembleia Legislativa da Madeira com o propósito de procurar e mostrar jovens madeirenses que se destacam em várias áreas do saber.

Os 11 nomes que fizeram parte da primeira edição desta iniciativa foram sendo distinguidos e enaltecidos ao longo do ano passado e integram, neste destacável que agora pode ser consultado na sua versão digital aqui, a lista de talentos regionais com provas dadas e indicadores de que há muito para oferecer nos tempos futuros.