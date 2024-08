A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou ontem, terça-feira, 27 de agosto, na sede da instituição, uma ação de sensibilização sobre a temática dos “Idosos em Segurança”.

A atividade foi dinamizada pela agente Cecília Ramos da Polícia de Segurança Pública de Santana no âmbito do Policiamento de Proximidade. A ação centrada no fenómeno da Violência Doméstica, teve como objetivo principal, alertar e sensibilizar a população para a problemática da insegurança dos idosos e da população em geral. Outro objetivo deste tipo de iniciativas é garantir as condições e a tranquilidade das pessoas idosas.

“A solidariedade não tem idade, embora os idosos sejam mais vulneráveis a nível físico, psicológico e social. A agende da PSP alertou para a importância de denunciar os casos quando acontecem. Para isso é preciso conhecer as regras de segurança, em casa, na rua, nos transportes públicos. Alertou, também, para os cuidados a ter com esquemas e burlas cometidos por estranhos. Ainda houve tempo para elucidar como reagir em caso de assalto, nomeadamente manter a calma e não reagir com violência”, refere nota de imprensa da Casa do Povo.

A iniciativa envolveu cerca de três dezenas de pessoas.