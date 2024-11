O roadshow da Academia Ponto Verde, “Reciclar é na boa”, chega na próxima semana ao Funchal, a Calheta, a Ponta do Sol e a Santana. No total, seis escolas na ilha da Madeira vão receber a sessão formativa da Sociedade Ponto Verde (SPV), informa a entidade.

“Trata-se de uma iniciativa que educa e sensibiliza as crianças e os jovens para a reciclagem de embalagens e para as boas práticas ambientais. Durante 45 minutos os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão ter a oportunidade de ficar a saber mais sobre a correta separação e deposição de embalagens nos ecopontos, e esclarecer dúvidas que ainda possam ter sobre este processo de reciclagem, levando, posteriormente, todas as aprendizagens para junto de familiares e amigos”.

Recorde-se que, este ano letivo, a Academia Ponto Verde da SPV vai ter a maior edição de sempre, chegando ao norte e ao sul do país e, pela primeira vez, aos Açores e à Madeira. O objetivo é alcançar 300 escolas e abranger cerca de 13.500 alunos, continuando, também, a capacitar os professores através de ferramentas de ensino e da disponibilização de materiais didáticos.

Através do roadshow “Reciclar é na boa”, a SPV sensibiliza e consciencializa os alunos para a importância de reciclarem, sempre, as suas embalagens, onde quer que estejam, sendo esta uma boa prática para ajudar o país a alcançar as metas ambientais com as quais está comprometido: em 2025, Portugal deve estar a reciclar, pelo menos, 65% de todas as embalagens que são colocadas no mercado.

A Academia Ponto Verde da SPV nasceu em 2019 e é hoje um dos principais programas destinados à comunidade escolar que promove a reciclagem de embalagens e a Educação Ambiental em Portugal.

Na Madeira, as escolas abrangidas são:

18 de novembro, Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros (Funchal), 10h00;

18 de novembro, Escola Básica Dr. Horário Bento de Gouveia (Funchal), 15h15;

19 de novembro, Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta (Calheta), 10h10;

19 de novembro, Escola Básica e Secundária Ponta do Sol (Ponta do Sol);

D19 de novembro, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (Funchal), 16h00;

20 de novembro, Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana), 09h05.