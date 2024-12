A abertura oficial do presépio da AD Caramanchão acontece no próximo dia 7 de dezembro, pelas 17 horas, na sua sede, na Escola Básica do Caramanchão.

De seguida, a Associação Desportiva do Caramanchão promoverá um convívio natalício com iguarias tipicamente desta época, como a “carne vinha d’alhos”, canja, carne de porco na brasa, entre outras.

As inscrições são limitadas e poderão ser feitas através dos meios da associação até 5 de dezembro.