A Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, vai organizar de 25 de junho a 18 de julho, uma nova edição da sua Escola de Verão, propondo aos membros da comunidade académica e ao público em geral um conjunto diversificado de cursos e conhecimentos associados às principais áreas disciplinares da Faculdade: Artes, Humanidades e Psicologia.

O programa da edição de 2025 inclui dez cursos, designadamente 1) Her Stories: Cultural Perceptions of Women As Witches, 2) Trabalho de campo. Trabalho de mar: metodologias de trabalho criativo a partir do mundo natural, 3) Leitura e Escrita Criativa: Narrativa Breve Alemã e Russa dos séc. XIX e XX, 4) The Fabric of World Literature. On Originality and Adaptation in Canonical, 5) Comunicar em Público, 6) Digitalização e inteligência artificial (para professores de Matemática e áreas afins), 7) Inteligência artificial no ensino e na aprendizagem da Matemática, 8) Digitalização e inteligência artificial (professor/a de vários níveis de ensino e todas as áreas de formação); 9) Fotografia analógica e laboratório Preto e Branco e 10) (Re)Conhecendo a Arte Moderna.

Os cursos 6, 7 e 8 estão enquadrados no Projeto MATHIA (ERASMUS+) e serão ministrados em regime online. Os restantes irão decorrer de forma presencial, no Campus Universitário da Penteada.

Os participantes poderão optar por fazer um ou vários cursos, tendo em atenção às datas, para não haver o risco de sobreposição. O número de vagas é limitado e a participação, em cursos de 10 horas, tem um custo de 25 euros para membros da comunidade académica e de 30 euros para o público em geral, em cursos de 20h, 45 euros para membros da comunidade académica e de 60 euros para membros externos.

As inscrições estão abertas até 22 de junho e devem ser realizadas exclusivamente através do formulário online disponível em https://tinyurl.com/bdcmyxe9.