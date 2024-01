Abastecimento de água sofrerá constrangimentos em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informou, hoje, que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções e condicionamentos no abastecimento de água potável.

No caso de Câmara de Lobos, tais condicionamentos poderão ser sentidos entre as 21h30 do dia 30 de janeiro e a 00h00 do dia 31, na zona do Rancho.

Já na Ribeira Brava, o fornecimento de água sofrerá eventuais condicionamentos no dia 01 de fevereiro, entre as 9h00 e as 13h00, na freguesia da Ribeira Brava, nas zonas da Achada, Apresentação, Bica de Pau, Cruz, Cruz da Banda de Além, Pico e Pico da Banda de Além e na freguesia da Tabua, nas seguintes zonas: Achada, Apresentação, Bica de Pau e da Corujeira.