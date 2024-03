A Câmara Municipal do Funchal informou em comunicado que, para efetuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho), torna-se necessário interromper o abastecimento de água, na zona das Mercês, quinta-feira, 21 de março, entre as 09h00 e as 16h00.

Segundo comunicado da autarquia, os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

· Rua da Saúde;

· Rua das Mercês;

· Calçada da Saúde;

· Rampa da Saúde.

Mais informa a mesma fonte que “as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.”