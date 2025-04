“Este Programa de Governo não traz nada de novo e continua a não apresentar as soluções para os grandes problemas sentidos pelos madeirenses”, considera o PS-Madeira.

Numa primeira reação ao documento hoje entregue na Assembleia Legislativa, os socialistas adiantam que o Executivo apresenta a mesma receita para os problemas estruturais que têm vindo a se arrastar ao longo de anos e que, cada vez mais, se agudizam. “Se até agora não foram capazes de dar resposta aos problemas dos madeirenses, não será, certamente, com as mesmas soluções e com o mesmo modelo esgotado que irão agora fazê-lo”, refere o presidente dos PS-M.

“Estamos perante um ‘copy paste’ do passado”, constata Paulo Cafôfo, reforçando que o programa não apresenta medidas inovadoras e arrojadas para responder àquilo que, de facto, aflige os madeirenses e os porto-santenses. “Mudaram os secretários regionais, mas a política é a mesma e os problemas continuarão”, lamenta.

Como refere o também líder parlamentar do PS-M, “este é um Governo que não é de todos e que exclui muitos”, já que, com este vazio de soluções, vão continuar a existir milhares de pessoas meses e anos a fio em listas de espera para consultas e cirurgias, as famílias da classe média e os jovens continuarão sem possibilidades de comprar ou arrendar casa, manter-se-ão milhares de pessoas em lista de espera para habitação social, os madeirenses continuarão com um baixo poder de compra, por conta dos baixos salários que auferem, os idosos continuarão a ter de escolher entre a compra de medicamentos e os bens de supermercado e a Madeira continuará a liderar as regiões com maior índice de pobreza do País. Como frisa, “este não é um Governo para todos, e a prova disso é que continuamos a ver o presidente do Governo a falar constantemente dos recordes do PIB, mas a riqueza gerada não chega à maioria dos madeirenses”.

“Para problemas de anos, eram exigíveis respostas diferentes”, sublinha Paulo Cafôfo, desconfiando que, nem mesmo estas medidas contempladas no documento, o Governo Regional acabe por concretizar, já que “nunca foi capaz de cumprir nenhum programa”.

O líder socialista assegura que, coerente com aquilo que tem vindo a defender, o PS-M irá insistir na apresentação de propostas e com uma visão diferente que permita, de facto, “resolver os problemas que o PSD nunca conseguiu resolver” em áreas como a habitação, a saúde, a melhoria dos salários, o combate à pobreza, a baixa de impostos, a diversificação económica, a qualificação dos madeirenses e a valorização do setor primário.

Por outro lado, Paulo Cafôfo deixa ainda um reparo em relação à composição do Executivo, criticando a opção por “engordar a máquina governativa para assegurar os tachos do CDS”. “Este Governo é rápido em criar mais secretarias e gabinetes, mas é lento a resolver os problemas que afetam os madeirenses há anos”, remata.