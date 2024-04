A Madeira é “a região do país que mais aposta na habitação”, garante o PSD

De visita a um empreendimento habitacional em construção, localizado em Santo António, o PSD vincou, hoje, que a Madeira é “a região do país que mais aposta na habitação”.

Estas foram palavras Vera Duarte Coelho, porta-voz da iniciativa, que enalteceu as políticas e o investimento derramado ao longo dos anos pelo Governo Regional, através da Investimentos Habitacional da Madeira (IHM), neste setor.

”A Madeira é, aliás, a região do país que mais promove medidas de habitação, que mais tem feito nos últimos anos, muito também para responder a esse principal desafio dos mais jovens, das famílias mais carenciadas e, portanto, este é um exemplo dessas medidas que o Governo Regional tem implementado”, afirmou.

Referindo-se à empreitada em curso, a social-democrata explanou que ‘’estas 60 frações fazem parte de um conjunto de 600 que vão ficar concluídas durante este ano de 2024 e que serão depois entregues à população através do programa Renda Reduzida, cujo decreto legislativo foi já aprovado na Assembleia Regional”.

No entanto, a este propósito, não deixou de destacar a diversidade de respostas habitacionais oferecidas pelo executivo madeirense “para responder aos vários tipos de necessidades”, dando o exemplo das desenhadas “para pessoas mais carenciadas”.

Vera Duarte Coelho reiterou, assim, o compromisso do PSD em dar continuidade à aposta na habitação, mediante a promoção de políticas que garantam o acesso justo e digno à habitação para todos.

“O que queremos salientar é que o GRM, e a partir de 26 de maio e com o PSD ganhar as eleições, quer continuar nesta aposta na habitação, porque compreendemos que é um dos principais desafios das famílias, das várias faixas etárias e que é responsabilidade do Governo também alavancar e permitir o melhor acesso à habitação”, findou.