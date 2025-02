O Caniço vai viver a magia do Carnaval, com o habitual cortejo de Carnaval organizado pela Junta de Freguesia do Caniço, que será realizado no próximo dia 4 de março.

O centro da localidade será o palco principal de uma celebração repleta de alegria e cor. Serão 9 trupes, cerca de 700 participantes, algumas das trupes com participação no cortejo do Funchal, como por exemplo, Associação Fitness Team Com o tema “Borealis”, Tramas e Enredos com o tema “A Magia das Cores no Carnaval”, Associação Palco d’Emoções com o tema “Do além-mar uma viagem de Fado e Samba”, Associação Nuvem d’Afectos com o tema “Ilha da Exaltação e Amores”, Associação Malta do Furor com o tema “As Estações de Vivaldi dão cor à Madeira” e Associação Poeira D’enigmas com o tema “Comédia das Mil Cores”.

Além destas trupes teremos o Centro Comunitário da Nogueira, o Centro de Atividades e Capacitação para a inclusão da Camacha, Sweetdancers, além obviamente, de todos os trapalhões que se queiram juntar a nós.

O percurso do cortejo será o habitual dos últimos anos. Saída junto ao Edifício dos Correios, subindo até à Igreja, passando pela Rua João Paulo II até à Estrada João Gonçalves Zarco e descendo pela Rua Dr. Francisco Peres, terminando no Largo Padre Lomelino (frente à Igreja Paroquial do Caniço).

Existirão 2 parques de estacionamento na Estrada Alternativa ao Centro do Caniço. Após o cortejo a festa continuará até às 21h com o DJ Afonso Freitas e com as habituais barraquinhas de comes e bebes atribuídas a algumas das associações da freguesia.Venha desfrutar de um dia de muita animação, música e diversão para toda a família!Não perca este grande evento de Carnaval no Caniço!