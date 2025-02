A 88.8 JM-FM está a transmitir uma emissão especial, das 09h00 às 19h00, a partir do Largo da Restauração, com um leque de convidados.

As entrevistas estão a ser conduzidas pelo Jornalista Miguel Guarda, Diretor da JM Rádio, sob o mote ‘A Rádio e as alterações climáticas’, tema do Dia Mundial da Rádio deste ano.

Nádia Coelho, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, foi a primeira entrevistada, no arranque da emissão às 9h00.

A vereadora com o pelouro do ambiente, referiu que o “município tem vindo a desenvolver documentos estratégicos que integram algumas das medidas que são transversais às várias áreas do município, não só na questão ambiental”.

Nádia Coelho acrescentou que atualmente “as alterações climáticas têm de ser vistas de um ponto de vista transversal, que acabam por tocar todas as áreas, mas, essencialmente, a equipa tem desenvolvido ao longo dos últimos anos o plano de ação para a energia sustentável e clima”. A autarca deu como exemplo, o plano de diretor de iluminação coletiva do Funchal, o plano de ação climática que será, apresentado na próxima semana, vincando que é o primeiro e único da Madeira.

No decorrer da manhã, seguem-se as entrevistas a João Correia (Resíduos Sólidos), César Fernandes (Águas e Saneamento) e Francisco Andrade (Espaços Verdes).