A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, promoveu, em colaboração com a Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, a Semana da Prevenção “Galeão + Resiliente”, pelo oitavo ano consecutivo.

As atividades decorreram entre os dias 17 a 21 de fevereiro de 2025 e abrangeram 480 pessoas da comunidade educativa, tendo contando, hoje, com a presença do vice-presidente, Bruno Pereira, que tutela a Protecção Civil e Bombeiros.

A iniciativa surge no âmbito dos Núcleos de Proteção Civil Jovem (NPC Jovem), um projeto que pretende sensibilizar os alunos para a importância de uma cultura de segurança e mitigação dos riscos, através do desenvolvimento de competências de gestão emocional, comunicação, bem como promoção da necessidade de adotar comportamentos responsáveis e adequados face a situações de emergência.

Durante a semana da prevenção realizaram-se diversas atividades em ambos os edifícios deste estabelecimento escolar (Lombo Segundo e Brazão de Castro), visando abranger todos os ciclos de estudo, das quais se destacam: exposições; jogos tradicionais adaptados às temáticas da proteção civil e competências psicossociais; simulacros com entidades externas; exercício de evacuação interno dirigido aos alunos EFA (Educação e Formação para Adultos) e ainda a participação do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM para realizar os jogos “Escadas e Mangueiras”, “Eu sei proteger” e “O Trunfo”.

A Semana da Prevenção terminou esta sexta-feira com a demonstração de valências por parte da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, em que foram demonstradas diferentes áreas de atuação, nomeadamente de Emergência Pré-Hospitalar, através da demonstração da ambulância e exposição dos respetivos equipamentos, com workshops, bem como a demonstração do Equipamento de Proteção Individual e Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI).