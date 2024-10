A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny celebra o seu 76.º aniversário.

Em nota às redações, a instituição refere: “São 76 anos de compromisso da comunidade académica e de todos os parceiros, regionais, nacionais e internacionais, que permitem continuar a formar Enfermeiros e a investir em formação pós-graduada e de mestrado. Com uma formação alicerçada no respeito pela dignidade da pessoa e na defesa dos diretos humanos, assente nos valores e fundamentos da profissão de Enfermagem e na melhor evidência científica, a Escola contribui para a diferenciação, segurança e qualidade dos Cuidados de Enfermagem no Sistema Regional de Saúde e além-fronteiras”.