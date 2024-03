“56% da riqueza está em 5% da população”, diz Ricardo Lume

Ricardo Lume diz que “na Madeira 56% da riqueza está concentrada em 5% das pessoas, enquanto no todo nacional 42% da riqueza está na posse desses mesmos 5% da população”. ,A explanação do deputado único do PCP surge a jusante da proposta de decreto lei apresentada no plenário madeirense, visando o estabelecimento de um debate anual tendo como objeto esta temática, nomeadamente no combate à exclusão social e irradiação da pobreza.

Debate esse, diz Lume, que colocaria quem de direito melhor preparado para dar resposta a estas questões, acentuando que sim que “a riqueza existe, está é mal distribuída” considerando ser esta uma das mais injustas causas da sociedade.

O deputado comunista partilhou muitos outros dados, como, por exemplo, que existirá uma fatia de “28,1% da população regional em risco de pobreza”.