Um grupo de 55 doentes do Hospital do Espírito Santo a precisar de hemodiálise, viajou, durante a madrugada, até à Madeira. “Foi com um grande abraço solidário que os dois governantes, com a pasta da saúde, se cumprimentaram” à chegada dos pacientes”, pode ler-se em comunicado de imprensa da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

A mesma nota dá conta de que “o avião da SATA que transportava os doentes a necessitar de tratamentos de hemodiálise aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira às 02h13”.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhou esta operação e teve ainda oportunidade de falar com a sua homóloga da Região Autónoma dos Açores que acompanhou os doentes nesta viagem.

Por seu turno, a secretária regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores, Mónica Seidi, agradeceu o Governo Regional por todo o apoio na transferência destes doentes para a Madeira que necessitam de tratamento de hemodiálise.

Pedro Ramos reforçou que “a Madeira irá assegurar toda a ajuda necessária bem como todos os cuidados de saúde a todos os doentes que necessitarem”.

Após deixar o aeroporto, 23 doentes foram transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e 32 ficaram instalados no RG3.

Ainda a este respeito, o governante terminou com “um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde do SESARAM, staff do aeroporto, RG3, e empresa de transporte coletivo, que estiveram envolvidos nesta operação de transferência, transporte e receção aos doentes dos Açores”.