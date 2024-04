Decorre esta manhã, no salão nobre do Governo Regional, a cerimónia de assinatura de contrato-programa entre o executivo de Miguel Albuquerque e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

O presente contrato-programa confere uma comparticipação financeira no valor de 500 mil euros, assegurando o apoio com os encargos com o pessoal docente, com fardamento, com encargos das instalações e com os encargos decorrentes da realização das obras na instituição, assim como assegurar a compra de material informático.

A presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, Cristina Pestana, em declarações produzidas aos jornalistas, afirmou que a finalidade “é suportar os encargos com formação dos nossos estudantes”, observou. É igual objetivo manter o nível de excelência que, garantiu Cristina Pestana, se tem traduzido no número de formandos.

“É um contributo essencial para que possamos manter níveis de excelência”, corroborou a mesma voz. Na área da saúde, a escola São José Cluny assegura ensino a mais de 300 alunos.