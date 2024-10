O 5.º Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC), que se realiza na próxima segunda-feira, dia 21 de Outubro, a partir das 09h00, na Sala de Audiências da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Este consórcio é uma iniciativa do Instituto de Segurança Social da Madeira e surge da “necessidade sentida pelas instituições que o integram, de privilegiar uma intervenção comunitária concertada.”

A organização deste 5.º Encontro é da Garouta do Calhau em parceria com a Associação Crescer Sem Risco, sendo o tema escolhido ‘O Papel da Intervenção Comunitária na Construção de Comunidades mais Empáticas.’

A entidade promotora e responsável pela gestão administrativa e executiva do Consórcio é o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

Sobre o Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária

Considerando como objetivo central da intervenção comunitária, promover a construção de comunidades mais participativas, inclusivas e envolvidas nas suas próprias dinâmicas, o Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC) surge da necessidade sentida, pelas instituições que o integram, de privilegiar a abordagem global da Intervenção Comunitária, recusando a visão parcelar dessa ação na promoção de um desenvolvimento social integrado; favorecer o trabalho em rede, pela via da articulação institucional, constituindo um sistema de parcerias na base da coresponsabilidade e da cooperação, com vista à rentabilização e potenciação de recursos; promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias e competências e garantir uma maior eficácia de respostas sociais.

O trabalho conjunto do Consórcio é desenvolvido de acordo com o Plano de Ação lntegrado, doravante designado PAl, que contempla as iniciativas identificadas como transversais aos parceiros, de acordo com os eixos e objetivos consensualizados como relevantes para a ação e cuja avaliação constará do respetivo Relatório de Avaliação Integrado, doravante designado RAl.

Garouta do Calhau + Associação Crescer Sem Risco

No passado mês de setembro, entre os dias 4 e 6, decorreu nas instalações da Crescer Sem Risco, em São Vicente, uma parceria entre ambas as associações, membros deste consórcio, com o objetivo de proporcionar a interação entre as crianças e os idosos. Desta atividade conjunta, resultou um mar de alegria, companheirismo, divertimento e troca de vivências. O abraço foi fácil, a despedida é que não. Entre caminhadas, mergulhos, e muita música ficou sem dúvida uma recordação de uns dias bem passados e de que o caminho a percorrer é este, o trabalho em rede.