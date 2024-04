300 mil euros apoiam sete instituições culturais, desportivos e sociais na Ponta do Sol

Sete instituições do âmbito cultural, desportivo e social da Ponta do Sol garantiram, esta terça-feira, um apoio da Câmara Municipal local num valor que ronda os 300 mil euros.

Tal compromisso foi firmado na cerimónia de assinatura de protocolos de apoio financeiro que decorreu esta manhã, tendo, na ocasião, Célia Pessegueiro, presidente da autarquia ponta-solense, sublinhado que este investimento reflete a importância atribuída pela edilidade às organizações “que desempenham um papel fundamental na comunidade” e “na dinamização no concelho, através das atividades que estas associações promovem, e que vão desde a formação artística ou desportiva até à prestação de apoio social”.

“Apoiar o movimento associativo é fomentar o desenvolvimento sustentado de todo o território”, disse a autarca, advogando que “o associativismo deve ser encarado como um fator importante no desenvolvimento do concelho e como tal, não pode ser visto como uma despesa, mas sim como um investimento”.

“Investir nestas instituições é investir no nosso futuro coletivo, na coesão social e no enriquecimento cultural e desportivo da nossa comunidade, em especial dos mais jovens”, vincou.

É neste sentido que Célia Pessegueiro denota que o valor total atribuído anualmente a estas instituições “tem vindo a aumentar”, congratulando-se, por conseguinte, com o crescimento do número de atividades promovidas pelas associações do concelho.

A Fundação João Pereira, a Casa do Povo da Ponta do Sol, o Grupo de Folclore de Ponta do Sol, a Associação Avesso, a Associação Desportiva Pontassolense, o Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol e a Associação de Desportos e Natureza foram as instituições apoiadas.

A autarquia ressalva, no entanto, que o investimento no associativismo local vai além deste valor, uma vez que nestes protocolos não estão incluídos os apoios pontuais para iniciativas ou atividades de interesse para o município, que são promovidos normalmente por outras associações.