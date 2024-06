O plano de compromissos elaborado pelo Executivo social-democrata é mais convergente com as ideias do JPP, que vê 228 das suas propostas inscritas. Seguem-se PAN, com 84, e Chega, com 70. Mas, PS (47), CDS (40) e IL (28) também encontram pontos comuns.Na rubrica ‘Trocar por Miúdos’, Guilherme Silva explica ao Jornal os efeitos da rejeição da Moção de Confiança.

Antigo deputado do PSD e ex-vice-presidente da Assembleia da República nota que a queda do Governo não é consequência imediata, mas frisa que a manutenção de um regime de gestão é “inviável”.Na Iniciativa Liberal, Duarte Gouveia quer o lugar renunciado por Nuno Morna.

Saiba ainda que as casas de saúde mental alertam para o risco de encerramento.

Se não houver entendimentos entre a “governação e os partidos” em torno de um orçamento, as instituições reconhecem que o “funcionamento fica em causa”.A primeira página do Jornal desta terça-feira traz-lhe ainda as mudanças do tempo. O mês de maio foi 2º C mais quente e sem precipitação.