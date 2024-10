A publicação “25 de Abril – Permanências, ruturas e recomposições” é lançada amanhã, pelas 11 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa, sendo a cerimónia presidida por José Manuel Rodrigues.

“Este livro visa estudar a problemática do «25 de Abril, permanências, ruturas e recomposições» procurando fazer um balanço historiográfico 50 anos depois: o que se conhece e o que não se sabe. Em concreto, pretendeu-se estudar o processo societário e mental, ocorrido entre 1968 e 1976 e marcado por mutações internas e externas, correntemente denominado como sendo o «da primavera marcelista à democratização». Este decurso, pautado por alterações demográficas, políticas e culturais, modelou a sociedade portuguesa no que respeita ao desenvolvimento económico, à passagem do colonialismo pela assunção da descolonização configurador da identidade e das representações (imaginários), à valorização de uma maior participação cidadã. Considerar como estas mudanças se entrecruzam com persistências de resistência e potenciadoras de uma pluralidade, não só ideológica, mas produto de entrelaçamentos geracionais e identitários”, segundo informa nota à imprensa.