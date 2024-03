A manchete da edição de hoje do JM revela que a taxa de empregabilidade registada após a conclusão dos programas de emprego destinados a jovens chega quase aos 70% no setor privado. No ano passado, 860 estagiaram em entidades privadas e 514 em instituições públicas. Vânia Jesus, do Instituto de Emprego da Madeira, recorda ao JM as recentes medidas de aumento da duração do estágio e a subida do prémio aos empregadores, que abriram mais portas à juventude.

No dia em que a Região aguarda pela decisão de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a dissolução do parlamento madeirense, em destaque fotográfico está também PDM do Funchal, que avança esta semana. A revisão do Plano Diretor Municipal será discutida esta quarta-feira, em reunião camarária. Entre as alterações, merecem relevo a expansão de São Gonçalo, a alteração de áreas rústicas em Santa Rita ou a aprovação de três planos de pormenor de reabilitação urbana no centro da cidade.

Saiba ainda que houve sete mil descargas elétricas em quatro dias, que a última semana do mês traz 20 mil pessoas ao porto do Funchal, e que o jovem detido na Indonésia é filho do ex-futebolista Rui Óscar.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta segunda-feira do seu JM.