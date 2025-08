O JM traz hoje desenvolvimentos no caso do Pingo Doce de Santo António. Sabe o Jornal que apenas cinco dos 18 trabalhadores suspensos em março, por práticas danosas no supermercado, vão enfrentar a empresa em tribunal. O julgamento está marcado para 11 de setembro.

A Madeira está em modo rali. Milhares assistiram à abertura na Avenida do Mar. Simone Campedelli venceu a primeira classificativa da prova rainha do automobilismo regional, que hoje prossegue nas zonas leste e norte da ilha. Mantenha-se informado sobre as horas e as estradas que vão estar encerradas e veja as fotos do primeiro dia.

O JM continua a revelar as candidaturas que vão disputar as eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Conheça nesta edição a equipa da social-democrata Cláudia Perestrelo, candidata à Câmara de Santana.

‘Cortel culpa proprietários’ é outro destaque nesta edição. Em declarações ao JM, o presidente da cooperativa iliba a Câmara do Funchal e anuncia medidas para evitar novas ilegalidades.

Em Ocorrências, conheça a história de quatro cães abandonados na Avenida da Madalena, que, entretanto foram adoptados. ‘Carrinha e tuk tuk desgovernados’ são outras notícias para ler nesta secção.

Secretaria da Economia aprova 27 projetos no valor de 4,7 milhões de euros é outra notícia com chamada à primeira página.

