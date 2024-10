A Campanha de Vacinação Sazonal contra Gripe e Covid-19: Outono-Inverno 2024-2025, iniciou-se a 18 de setembro na Região e pretende proteger a população no período do ano em que estas infeções virais agudas são mais comuns. “A vacinação é a medida mais eficaz para prevenir doença grave, hospitalização e morte por infeção, pelo que é recomendada às pessoas mais vulneráveis e aos profissionais de saúde de serviços críticos”, refere nota de imprensa da Direção Regional da Saúde.

Na nota enviada às redações, informa a DRS que duas semanas após o início da campanha, foram 10 772 as pessoas vacinadas contra a Gripe (8 700 com a vacina de dose normal e 2 072 com a de dose elevada) e 2 503 as pessoas vacinadas contra a COVID-19. Na sua maioria, foram as pessoas que vivem com doenças crónicas, que mais procuraram a vacinação, correspondendo a 4 607 pessoas vacinadas contra a Gripe e 1 202 pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Salienta a mesma fonte que a vacinação sazonal contra a Gripe e contra a covid-19 deve ocorrer preferencialmente até o inverno e é fortemente recomendada e gratuita na Região para vários grupos, designadamente:

- Pessoas com 50 anos e mais;

- Pessoas com doença crónica;

- Grávidas;

- Profissionais da área da saúde (públicos e privados) - farmácias, estudantes em estágio clínico, profissionais envolvidos no transporte de doentes;

- Profissionais da área social - prestadores de cuidados a pessoas dependentes;

- Profissionais do setor da educação de infância e pré-escolar - infantários, creches e equiparados;

- Profissionais de serviços críticos – proteção civil e bombeiros; funcionários do tribunal e conservatórias; forças e serviços de segurança do Estado.

- Outros cuidadores e;

- Pessoas institucionalizadas.

“Relembramos que a vacinação gratuita ocorre em todos os Centros de Saúde da região, com e sem agendamento, pelo que a população-alvo deve informar no Centro de Saúde da sua área de residência”, acrescenta.

A campanha de sensibilização dirigida aos vários grupos-alvo, com a mensagem “VACINE-SE! Reforce as suas defesas contra a GRIPE e a COVID-19” está a ser promovida pela Direção Regional da Saúde, sendo veiculada nos meios digitais e ambientes físicos em unidades de saúde e diversas entidades parceiras.