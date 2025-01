A Escola Secundária Jaime Moniz esteve em destaque no podcast de 21 de novembro. A aluna Bruna Andrade, o professor Rolando Almeida e assistente operacional Ana Paula Pereira partilharam com os ouvintes da 88.8 JMFM os conhecimentos adquiridos e experiências vividas no âmbito da vinda à Madeira de uma investigadora norueguesa e um outro perito, sobre o ensino das ciências através das artes. Um episódio que deu a conhecer a oportunidade que o Erasmus + dá também ao pessoal não docente das escolas.