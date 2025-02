O ator norte-americano vencedor de um Óscar, Gene Hackman, de 95 anos, e a sua mulher, Betsy Arakawa foram encontrados mortos hoje de madrugada na sua casa em Santa Fé, no Novo México, EUA, segundo a polícia local.

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, confirmou a notícia da morte do ator de Hollywood e da sua mulher, bem como do seu cão, ao Santa Fe New Mexican, sem especificar a causa da morte.

“Está uma investigação em curso, no entanto, neste momento, não acreditamos que se trate de um crime”, disse o xerife.

A carreira do ator prolongou-se por mais de seis décadas, recebeu dois Óscares, dois Bafta, quatro Globos de Ouro e um Screen Actors Guild Award.