A esta altura poderá estar a pensar que vou falar em coisas menos boas do nosso País, como por exemplo, a falta de segurança das nossas prisões, mas, aquilo sobre que vou escrever é o oposto. É enaltecer o quanto Portugal é um dos locais mais seguros do Mundo. Por vezes ignoramos ou não valorizamos qualidades nossas por desconhecimento daquilo que se passa lá fora.

Para isso conto uma história recente passada em Nova Iorque, cidade que visito por razões pessoais e profissionais com alguma regularidade. Poderia contar histórias de tantos outros Países, mas este é um exemplo concreto de como, por vezes, é nas pequenas coisas que residem as grandes diferenças.

Este mês de Agosto deparei-me com uma nova realidade em lojas, bem conhecidas, em plena Times Square. E se há zona bem policiada é essa!

Entrei numa primeira loja de marca bem conhecida internacionalmente para experimentar algumas peças. É frequente ver estes provadores com um fecho, o chamado ferrolho que, por cá, estamos mais habituados a ver nos WC. Conforme entro no provador oiço a colaboradora da loja dizer, ‘por favor tranque a porta’. Não valorizei e, tal como cá, apesar de fechos diferentes é normal fechar o provador por uma questão de privacidade. Afinal quem gosta de ser apanhado “com as calças na mão” caso alguém, inadvertidamente, abra o nosso provador.

Durante as compras, notei uma insistência em me darem instruções claras para ‘trancar a porta’, algo que nunca tinha reparado antes. Talvez já tenha acontecido e só me apercebi desta vez! Resolvi questionar a razão pela qual aquela instrução estava a ser tão assertiva, em particular se tivermos em conta que todos estes provadores são supervisionados a tempo inteiro por uma ou duas pessoas.

Fiquei a saber que a principal razão é o facto de ser comum a “invasão” aos provadores que são fáceis de assaltar enquanto os vários Clientes se deliciam a ver como resultam as calças ou a camisa.

Somos considerados o 7º País mais seguro do Mundo. De acordo com o artigo da Publituris de Victor Jorge, a 17.ª edição do Índice de Paz Global (Global Peace Index – GPI, sigla em inglês) coloca Portugal como 7.º país mais seguro do mundo, num ranking liderado pela 16.ª vez pela Islândia.

Parece afinal que em Portugal a segurança é uma norma e não uma exceção ao contrário de que por vezes se ouve comentar além de que é também um dos fatores que atraem milhões de turistas todos os anos.

Sendo uma assumida patriota não lido bem com a mal discência sobre Portugal.

Gostava de ouvir a expressão, “Só neste País” a falar da gastronomia, do clima, do povo afável, das praias e também da segurança. Afinal, por cá ainda não temos as lojas a insistir para trancar a porta do provador, não vá dar-se o caso de ficarmos sem carteira ou telemóvel.

É por isso que, aprendi a reagir a essa expressão.

Antes de criticarmos com um “Só neste País”, porque não explorar mais o que temos de bom e perceber que, em muitos aspetos, somos privilegiados. Quantos países conhece realmente para comparar? Talvez a resposta surpreenda!

Deixo um convite: A próxima vez que ouvir a expressão ‘Só neste País’, poderá refletir sobre as nossas qualidades. Afinal, em muita coisa, somos uns privilegiados.