Entramos em contagem decrescente para entrar no novo ano letivo e também, para muitos pais bem como professores, para dar por finalizado o período de férias.

Para a comunidade educativa, esta é a altura de repensar um novo ano e a gestão de tempo em todos os sentidos. Se para muitas crianças e jovens se instala a ansiedade de um novo início cheio de espectativas, para os pais e professores, o anseio foca-se em toda a reorganização de agenda e no trabalho que é preciso gerir, para dar conta de novos horários sejam escolares ou de atividades extracurriculares.

E a palavra de ordem é exatamente REORGANIZAR. Será que temos capacidade de reorganizar eficazmente todo um novo ano? Para as crianças e jovens, não falando de saídas para universidade cuja adaptação é de outro nível, a mudança de rotina apesar de, por vezes, desafiadora acaba por ser mais ligeira do que para os adultos. Os pais adultos têm de gerir toda uma agenda e criar um esforço, muitas vezes, sobre-humano para alterar horários no trabalho, ir buscar os miúdos, levá-los a atividades após a escola e, ainda, entrar no modo “2ª atividade laboral” e reorganizar a casa, a roupa, a alimentação, e mais e mais e mais. E quanto aos professores, e ainda mais os pais professores, o mesmo se aplica, uma nova agenda de trabalho traçada, uma nova agenda dos filhos e ainda “o trabalho de casa”. Se faz parte? Sim! Faz parte da responsabilidade parental, mas não deixa de ser, muitas vezes, cansativo!

Todo o processo de readaptação a um novo ano, até se tornar numa rotina, é por vezes aflitiva e emocionalmente desgastante, pela falta de tempo e pela falta de descanso! Mas com tempo e dentro do que é possível pelas regras impostas pela nossa sociedade, todos acabam por se tentar organizar!

A grande questão é: Será que tudo fica efetivamente organizado?

Falando do que sei, há uma necessidade básica, em toda a comunidade educativa que fica, muitas vezes, digamos que, mais preterida. E claro, claro que esse “calcanhar de Aquiles” é a alimentação. E na maioria dos casos, não é por displicência e sim por falta de tempo! E não vou falar, desta vez, na alimentação das crianças, que todos sabemos que deve primar por ser saudável e equilibrada. Refiro-me mesmo à dos adultos. No “tic-tac” do dia a dia a prioridade e o foco são os mais pequenos, a quem se serve a sopa, as verduras e os lanches mais saudáveis. Então e os pais? Muitos não tomam o pequeno-almoço, não lancham e vão ao café, almoçam fora e não comem verdura porque a prioridade é servi-la aos filhos!

Por mais que pareça difícil, é importante planificar e organizar as refeições para TODA a família! Sem bom combustível no nosso corpo, não conseguiremos gerir todas as “agressões” e stress do dia a dia. E aí mais depressa instala-se, o inchaço abdominal, a gastrite, a disbiose intestinal, a desregulação do sono, a depressão e claro o mal-estar! Não podemos dar o nosso melhor sem estar no nosso melhor!

Planificar a semana de refeições com a ajuda das crianças, realizar lista de compras e simplificar esse planeamento é essencial. Não é necessário confecionar receitas novas todos os dias, basta organizar, por exemplo, lanches rápidos e nutritivos como frutos oleaginosos, iogurtes sem açúcar, fruta, sementes, ovo cozido e pensar em confecionar porções maiores ao jantar para levar para o almoço. Descomplicar é importante e cuidar da saúde essencial, principalmente, para lidar com todas as tarefas e rotinas diárias!

Claro que ainda há quem diga que o mais fácil é contratar alguém que ajude nas rotinas! Pois sim, é muito mais fácil!

Bem, nem todos têm tachos e possibilidade de ter empregados, por isso umas dicas ficam sempre bem!