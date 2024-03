No próximo dia 27 de março, Cabo Verde celebra o Dia da Mulher Cabo-verdiana, uma data que não só nos convida à comemoração, mas também à reflexão sobre o percurso realizado pelas mulheres, não apenas em Cabo Verde, mas em todo o mundo.

Ao longo dos anos, as mulheres têm conquistado espaços e direitos que antes lhes eram negados, desafiando normas sociais e lutando por igualdade de tratamento e oportunidade. Esta jornada tem sido marcada por lutas e vitórias significativas, que merecem ser celebradas e reconhecidas.

Em todo o mundo, as mulheres têm desafiado estereótipos de género, destacando-se em áreas que antes eram dominadas pelos homens, desde a política até à ciência, passando pela economia e cultura. Hoje, vemos mulheres ocupando posições de destaque em diferentes esferas da sociedade, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e progresso.

No contexto cabo-verdiano, as mulheres têm desempenhado um papel fundamental na construção do país, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento em diversas áreas. Desde os primórdios da independência, as mulheres cabo-verdianas têm estado na linha da frente na luta pelos seus direitos e pela igualdade de género.

É importante reconhecer as conquistas alcançadas pelas mulheres cabo-verdianas ao longo dos anos. Desde a conquista de direitos políticos até à participação ativa na vida pública e económica do país, as mulheres têm demonstrado resiliência, determinação e capacidade de superação face a desafios e adversidades.

Contudo, existem ainda desafios a enfrentar e obstáculos a ultrapassar no caminho rumo à igualdade de género. A disparidade salarial e a subrepresentação das mulheres em cargos de liderança são apenas alguns dos desafios que persistem e que exigem uma ação coletiva e contínua.

Neste Dia da Mulher Cabo-verdiana, é fundamental não só celebrar as conquistas alcançadas, mas também reafirmar o compromisso com a promoção da equidade entre homens e mulheres, bem como o empoderamento do sexo feminino. É tempo de reforçar os esforços e continuar a trabalhar para criar uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária para todas e todos.

Que este dia sirva não apenas como uma oportunidade de celebração, mas também como um momento de reflexão e ação, para que juntos possamos construir um futuro mais igualitário e promissor para as mulheres cabo-verdianas e para todas as mulheres do mundo.

