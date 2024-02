Tenho-me, por estes dias, deparado com uma nova realidade. Aposto que vocês também. É que, de há algum tempo a esta parte, só ouvia lamentos. “A vida está difícil”, diziam uns. “Vejo-me atrapalhado para pagar as contas no final do mês”, desabafavam outros. “A continuar assim, estou a ver que vou ter que entregar a casa ao banco”, ainda outros tantos. Porém, do nada (como quem diz), já toda a gente acha normal ter dinheiro em casa. Mais, muitos até afirmam tê-lo. “Qual é o mal de ter 20 mil euros em casa? Eu também tenho... Não posso?!”. Por acaso já pedi a um amigo meu da PJ, nem que seja numa folga, que me passe na sala e nos quartos a ver se encontra alguma coisa. É que eu não vejo nada, mas ele pode saber procurar melhor. Bem, há dias a senhora que me cuida da roupa ainda encontrou 5€ no bolso de umas calças. Tinha ido a lavar e a passar. Nada mau, pensei eu. É lucro. Só que afinal o dinheiro não era meu. Era da minha mulher. “Diamantes?” perguntava outro. “Acho que tenho para lá uma porcaria dessas, e depois?”. Bem, por acaso isso eu também tenho, mas foi a mãe que os pariu. “Relógio de luxo?” Comentava, outro dia, outro amigo. “Dei um à minha mulher de 6500€ e ela não usou uma vez que fosse”. Como eu a entendo... O relógio era de parede!

Mas nisto tudo eu fico é a pensar para mim... Afinal de contas só me dou com gente abastada e eu não fazia ideia! #novosricos #novosriscos

Na verdade, ter dinheiro em casa não é crime. Desde que consigam justificar a sua proveniência, claro. Pedras preciosas? Idem idem aspas aspas, julgo eu. Garrafas de vinho? Ui ui. Podem até ter uma adega. Isto se tiverem comprovativo de pagamento ou, no caso de serem governantes e vos tiver sido oferecido, o valor não ultrapassar os 150 euros/ano. Aproveito então para informar que, caso pretendam oferecer ao meu pai e não queiram cometer nenhuma contraordenação, enviem no meu nome. Ele não se importa. E eu desfaço-me dele (bebo, leia-se) e agradeço. Canetas? Podem? Podem. Se escreverem, naturalmente. Cintos e carteiras? Também. Se forem da mulher, óbvio. Enfim.... É como em tudo na vida. Se o proveito for fruto do trabalho sem segundas intenções, tudo certo. Caso contrário, é rezar para não ser descoberto. #semedão #nãodigoquenão

É que depois é que são elas. Ficam 1 semana para serem ouvidos e obrigados a dormir fora de casa. Não vou dizer que sei o que isso é porque não sei. O mais próximo que vivi foi uma vez que a minha mulher realizou uma busca no meu telemóvel e o apreendeu. Recolheu provas e confrontou-me. Avisei logo que só prestava declarações na presença do meu advogado. Ao contrário do que defendem os advogados de defesa (nomeados e também os voluntários com quem me cruzo) dos arguidos na operação Zarco, quanto mais tempo demorasse para o interrogatório, melhor! Mais tempo tinha para encontrar um álibi. O meu defensor, assim que soube que se tratava novamente de fotografias de raparigas despidas (de preconceitos), enviadas por amigos, aconselhou-me a não falar. Coisas de homens. Segundo ele, era melhor uma dúvida no ar e salvar outros envolvidos, do que uma certeza e amuar. #nãomintoàPJ #sóàminhamulher

Por falar em amuos, parece que o PSD está a ferro e fogo. Uns pedem a cabeça de Miguel Albuquerque. Outros dizem que este está com ela perdida e não sabe o que fazer. Um dia demite-se. Outro reconsidera. Um dia, Deus me livre. Outro, quem me dera. Surpresa das surpresas? Sara Madruga da Costa, de seu nome. Então não é que a senhora tomou da palavra em pleno Conselho Regional do partido e disse o que lhe ia na alma? “A decisão sobre o nosso futuro deve ser de todos e não de uma cúpula ou de um grupo restrito”. Ups. “O nosso futuro, não pode estar condicionado pela decisão de 2 ou 3 pessoas. O partido é de todos e não de alguns”. Eish. “Este ciclo terminou, é tempo de dar espaço a novas caras”. Caramba. Esta até a mim doeu.... Dito isto, houve logo quem viesse dizer que a militante só falava assim porque tinha ficado de fora da lista para 10 de março. Não sei! O que sei é que finalmente mostrou que é como eu. Por detrás de uma cara bonita, também temos conteúdo... Abraço Sara. Estamos juntos. #belezanãoétudo #alémdaformatemqueterconteúdo