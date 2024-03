“O teatro é a poesia que se levanta do livro e se faz humana. E, ao fazer-se, fala e grita, chora e ri, ofende-se e se desculpa, ensina e aprende. É a vida querendo comunicar-se com a vida.” Esta foi a primeira Mensagem Internacional do Dia Mundial do Teatro e foi escrita em 1962 por Jean Cocteau. Passado 62 anos desse dia, volta-se hoje a celebrar o Dia Internacional do Teatro.

Apesar de adorar ir ao teatro, infelizmente, o meu tempo escasseia para assistir a uma simples sessão de teatro, contudo procuro estar presente em qualquer momento. Levar os meus filhos ao teatro torna-se essencial no nosso quotidiano.

Cada vez mais sou fã do teatro que sai fora das paredes do teatro e a que, quando estou na rua, assisto a uma sessão, que quando estou num jardim assisto. Uma das peças mais engraçadas foi a peça de “Sonho de Uma Noite de Verão” que foi produzido pelo Teatro do Avesso. Como sempre, levei os meus filhos, que não falam inglês, mas se deliciaram a ver os atores a representar toda a cena na floresta mágica que é passada dentro do Museu das Cruzes.

É disto que precisamos de sair de dentro das casas, vir para a rua... Há uns dois anos, existia um saltimbanco na vila do Porto Santo que representava, que fazia ilusionismo e malabarismos e são esses momentos de noites de verão que se vê e assiste com a família, que os nossos filhos vão se recordar dessa magia.

Gostamos de falar em cultura e teatro, mas os 50 anos do 25 de Abril devem democratizar o acesso ao teatro, isso não é fazer bilhetes gratuitos ou algo parecido, mas sim trazer o teatro para a rua, trazer a arte para as vilas, aldeias e sítios... Uma iniciativa fantástica é quando vemos a cidade do Funchal. Está cheia de estátuas humanas e transmite-nos uma nova realidade e entramos num outro cenário qualquer.

O teatro é uma forma de gerar empatia e compreensão, quando se assiste ao 4litro com diversas atuações fantásticas, somos transportados quase para uma espécie de teatro revista, tal como o Julgamento dos Compadres que é um acontecimento único.

Neste momento em que a nossa sociedade vive enormes desafios e com divisões crescentes, o teatro pode ser a luz e guia, trazendo o diálogo, compreensão e transformação da nossa sociedade, logo é fundamental apoiar o teatro, já que só assim podemos garantir uma comunidade cada vez mais diversificada, mas mais inclusiva, empática e consciente.

Lembrar o teatro é fundamental, já que o teatro desempenha um papel vital na sociedade, enriquecendo nossas vidas, traz algo novo, enriquece-nos, faz-nos sentir dentro das histórias, inspira-nos e traz-nos mudanças positivas, sendo a principal arte que contínua a impactar e a envolver as pessoas em todo o Mundo.