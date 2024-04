Embora a prática não seja nova, a cultura de cancelamento ganhou, por estes dias, novas formas.

Se antes se “silenciavam os traidores” de forma mais discreta, hoje em dia é à descarada... Palavra de honra.

O tempo em que os saneamentos eram feitos dentro de um partido eram uma vez. Actualmente, até os partidos mais pequenos já afastam gente. Por exemplo, o PAN, mesmo depois de ter “despedido” o Joaquim Sousa em cima das eleições, pouco tempo depois, puxou o tapete a Miguel Albuquerque. Sim, de certa forma, este também foi exonerado. Quebrou a confiança política de Mónica Freitas e foi convidado a dar à sola. Juro. “Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo”, disse ela à boca cheia.

À boleia, também o CDS pediu o afastamento do Presidente do Governo. Quem diria?! Do nada, o macho alfa estava abandonado à sua sorte. Mas macho que é macho, não se dá por vencido e muito menos por “despedido”.

Como tal, qual Fénix renascida, sua excelência não só anulou a sua renúncia então anunciada, como ainda marcou eleições internas. Pior! Candidatou-se...

Como consequência, mobilizaram-se tropas e fizeram-se olhinhos aos militantes. Das três, uma. Ou estes estavam do lado que ganhava e tudo bem. Ou não se expunham, ficando em cima do muro, e tudo bem também. Ou, por fim, arriscavam o lado errado e mais valia emigrarem. Dito e feito!

O primeiro infeliz contemplado foi um tal de António Trindade, adjunto da secretária regional da Agricultura e Ambiente. Esta, em resposta aos descontentes com a exoneração, respondeu, de forma polida, que “pimenta no c* dos outros é refresco de morango”. Lindo. Admiro a elegância e o gosto pelos frutos vermelhos.

Porém, todos sabemos que o mundo dá muitas voltas e não nos devemos afligir muito. Se o Dr Miguel Albuquerque era para ir, mas ainda não foi... Se o PAN era para não suportar um governo com este líder executivo, mas por fim já estava disponível para o que o Presidente da República entendesse por bem... Se o CDS era para, depois de também ele ser exonerado, ir a votos sozinho, mas já é equacionada nova coligação... Porque é que o antigo braço direito da nossa dama de ferro não pode voltar a ser útil? Claro que pode. Até já o estou a ver em novas funções. Uma vez que o Instituto de Florestas já está a preparar uma operação que consiste na proibição da circulação de carros de rent-a-car acima do estacionamento criado no local, o senhor fica, lá em cima, como fiscal. Qual é o mal?

E se com ele for também a ex-deputada Ana Serralha, melhor ainda. Sim, a tal que andou desaparecida e só agora foi julgada por maus-tratos a utentes do Lar do Porto Moniz. Finalmente “apanhou” 2 anos de prisão, ainda que com pena suspensa. Pessoalmente acho mal. Umas carícias a alta velocidade aqui e uns comprimidos ali nunca fizeram mal a ninguém. Digo isto porque “pimenta no c* dos outros para mim é refresco se não for meu parentesco”. Pensando melhor, porque não administra a senhora, a si mesma, supositórios de urtigas 3 vezes ao dia e coça-se, com as mãos amarradas atrás das costas? Só para ver o que é bom.

Ps, um abraço solidário ao advogado que “limpou” 480 mil euros de clientes que lhe tinham confiado o dinheiro para comprar imóveis. “Perdi o controlo”, admitiu em tribunal. Pronto. Acontece. Quem nunca? Assim como assim, os fulanos também eram estrangeiros... Iam comprar casa aqui para quê? Para ainda subirem mais os preços por m2? Lixem-se. Se me permite, e não querendo ensinar o padre-nosso ao vigarista (perdão, vigário - maldito corretor), se se vir atrapalhado, já sabe... Apele por clemência. Deve funcionar. Força Dr.

#a.Madeira.está.consigo

#moedas.no.c*.dos.forasteiros.sempre.safam.os.nossos.caloteiros

Ps ps, deixem o Dr Pedro Ramos da mão. Ele ligou para algumas pessoas? Ligou! Disponibilizou o seu número pessoal? Disponibilizou! E depois?! Já não sabem que se não houver uma cunha, o único tratamento que nos resta são os paliativos? Se não estão satisfeitos, vão chatear outro. Olhem, liguem antes ao Nuno Rebelo de Sousa. O tipo é muiiitttttttooooooo bom a “a acelerar processos”.

#zolgensma.no.c*.do.filho.do.Marcelo.para.mim.é.farelo.