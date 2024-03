Para além de ter visto o meu telemóvel invadido por correspondência não solicitada e fotos de apoiantes dos candidatos a líder do partido do poder com moldura laranja, não há dia que passe que não me perguntem de que lado estou. Juro. E fazem-no num tom baixinho e quase ao ouvido, com o sobrolho franzido e a mão na cintura. “Então? E de que lado estás?”. Obviamente que estou do lado de fora. Pelo que sei aquilo são internas e eu nunca lá entrei. Sempre que passo à porta cheira-me a leite e eu deixei de mamar cedo, segundo a minha mãe. Já para o meu pai, eu continuo a mamar (nas beiças), mas isso é outra história.

Porém, não satisfeitos, alguns insistem: “Mas quem é que gostavas que ganhasse?”. Uma vez percebido que a única maneira de me livrar daquela conversa é descer do muro em que me colocaram sem eu ter feito nada para o subir, assumo-me. Para mim o melhor é o MA.

Sim, porque não sei se acontece convosco, mas comigo é comum! Quando se fala de gente “importante”, nunca se diz o nome completo. É brega isso. Parecemos parolos! Não acreditam? Atentem. Ninguém diz, hoje em dia, Alberto João Jardim.... Recita AJJ! Ninguém profere Jaime Filipe Ramos. Menciona JFR! Paulo Cafôfo? Depois do “desaparecimento” de Pedro Calado, deixou de ser o PC do PS para ser só o PC. E assim será, pelo menos, até o regresso do PSD. Carlos Pereira? CP. Rui Barreto? RB. Rogério Gouveia? RG. Prada Ireneu Leal Almada? Vá, parou. Basta. Aposto que já perceberam a ideia, não já?

Mas porque é que fazem isso? Não me perguntem, mas para além de, na cabeça deles, estarem a comunicar por códigos, embora toda a gente perceba de quem se trata, julgo que pensam dar um ar de proximidade. Aquilo que fazem os diminutivos, sabem? Mais ou menos como tratar o Cristiano Ronaldo por Cris.... Deixa-nos logo com a sensação de estarmos 2 palmos mais próximos dele, apesar do homem estar na Arábia e nós a mais de 6 mil kms. Enfim! É assim e pronto. E nós, ou nos rendemos e aderimos a esta nova forma de comunicar, ou então nada feito...

Só que alguns, mais atentos e não satisfeitos, procuram dissipar as dúvidas. “MA? Mas qual deles?”. Ora bolas. Pelas minhas contas, já vamos na 3.ª pergunta e eu não tenho por hábito responder a inquéritos, nem à minha mulher. Normalmente, com ela, suspendo os interrogatórios à segunda questão! Ao “vais trabalhar para onde hoje?” e “vais acabar tarde?”, já lhe respondo com um “porquê? Queres ir fazer as consultas por mim?”. E não é por mal. Mas é que há coisas que são nossas. Mais ninguém precisa de saber. Todo o “livro aberto” tem páginas rasgadas e, caso não prejudique o “leitor”, não há mal nisso. Não pode haver. Chama-se privacidade! Ou proteção de dados, se preferirem.

No entanto, e para acabar de vez com as dúvidas, eu vou deixar escrito para quem quiser ler. Eu, PN, quando digo que torço pelo MA, refiro-me ao Mal Amém. E explico porquê: sempre que acabo as minhas orações, faço-o com um “livrai-nos do Mal Amém”, e isto só tem ido de mal a pior. Assim sendo, venha ele a ver se a coisa endireita...

É que se de um lado temos um MA que, apesar de não ter feito tudo errado até há bem pouco tempo, é arguido num processo de corrupção e revela uma enorme incoerência no discurso, do outro temos um MA que, enquanto secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, foi absolvido, ainda que não tenha sido levantada a imunidade e a decisão só ter sido conhecida cerca de 15 anos depois, no caso das licenças de pesca de atum cedidas a uma associação que não dispunha de embarcações para este tipo de atividade. Felizmente a reputação saiu sã e salva, e a idoneidade salvaguardada... Já o diretor regional de Pescas, da altura dos factos, não teve a mesma sorte! Pronto. Acontece. É a vida. Não raras vezes, não podemos ganhar todos! Para que uns vençam, outros têm que perder. Faz parte do jogo. E quem não quer jogar não se senta à mesa. Simples assim.

Por falar em jogo, e para terminar, sabiam que o presidente demissionário, numa visita recente ao “Melhor Destino de Praia da Europa”, anunciou que o campo de golfe de lá terá, em breve, mais 9 buracos?! E depois mais outros 9?! No total, pelas minhas contas, são 18. E isto é sem ter chegado ainda a 21. Se calha, nesse dia, do homem fazer “hole in one”, ui ui. O melhor é, muito boa gente, fugir encostado à parede! É que o risco de acabarem esticados ao comprido, em pleno Porto Santo, com uma bandeirola no orifício que têm no fundo das costas, não é grande.... É enorme!

Boa sorte.