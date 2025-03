A Madeira vive um momento crucial. Em apenas dois anos, vamos para as terceiras eleições regionais. Desde 2019, não temos um governo com maioria absoluta, e sim governos baseados em acordos e entendimentos. E já percebemos, por três vezes, que o PSD-PPD Madeira é incapaz de construir essas pontes. O desgaste de cinco décadas no poder resulta numa falta de flexibilidade, abertura e, acima de tudo, numa incapacidade de adaptação aos novos desafios da nossa Região e de responder aos principais problemas dos madeirenses.

A estabilidade é a base de qualquer progresso. Mas não se trata apenas de estabilidade governativa; precisamos de estabilidade social, económica e, acima de tudo, de estabilidade na vida das pessoas. E essa estabilidade só se alcança com compromisso, com uma visão clara e medidas concretas que toquem a vida de cada madeirense.

Precisamos de um governo que seja capaz de dialogar, de construir consensos e de colocar os interesses dos madeirenses acima de tudo. A mudança não é um risco, é uma oportunidade. Dar voz a quem nunca governou a Madeira, ao Partido Socialista, significa abrir portas a novas soluções e a uma governação transparente e participativa. E se correr bem?

O PS-Madeira apresenta um conjunto de medidas concretas e importantes para garantir essa estabilidade e compromisso. Na habitação, propomos construir casas e apartamentos a baixo custo, apoiar a remodelação de casas degradadas e ampliar o programa de apoio à renda de casa, o “Renda Reduzida”. Na educação, queremos acabar com as propinas para os estudantes madeirenses no Ensino Superior e assegurar creches gratuitas para todas as crianças, garantindo igualdade de oportunidades para todos os jovens da nossa Região.

Na área social, o Complemento Regional para Idosos aumentará em 1.800€/ano, assegurando uma vida mais confortável e feliz na terceira idade. Além disso, propomos um Subsídio de Insularidade justo para todos os trabalhadores, reconhecendo o custo acrescido de viver numa região insular. Também pretendemos fortalecer o setor primário, aumentando o valor pago aos produtores de banana, cana-de-açúcar e uva, e apoiar a produção e comercialização de produtos agrícolas, renovando ainda a frota pesqueira. E na saúde, o PS-Madeira compromete-se a reduzir as listas de espera para cirurgias, consultas e exames, apostar na Hospitalização Domiciliária e contratar mais profissionais de saúde, garantindo maior acessibilidade aos cuidados de saúde.

Porque a Madeira não pode continuar a ser o paraíso para quem nos visita e o inferno para quem cá vive. Não podemos aceitar a diminuição constante do poder de compra, sermos uma das regiões mais pobres de Portugal, enquanto o potencial da nossa terra parece ser exclusivo para alguns. A Madeira precisa de crescimento económico que se reflita no bem-estar de todos, não apenas de uma elite privilegiada.

Se correr bem, todos ganhamos. Caso contrário, em quatro anos vamos novamente a eleições, porque em democracia o povo é soberano. Não precisamos de estar reféns de quem, a cada eleição, proclama o apocalipse caso não vença. Não é o fim do mundo, nem será. Será apenas o exercício da democracia. Será o momento de devolver a voz aos madeirenses, para que possam decidir novamente o seu futuro.

Sem medo, com estabilidade e compromisso, a Madeira pode ter o futuro que merece. Basta termos a coragem de dar o passo em frente. A coragem de mudar é também a coragem de perguntar: e se correr bem?