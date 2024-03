Celebrou-se esta terça-feira dia 19 de Março de 2024 o Dia Mundial do Serviço Social, este ano sob o tema Buen Vivir: Shared Future for Transformative Change que em português propõe em termos práticos a adoção do princípio e prática holística indígena do Bem Viver, com raízes na América Latina a Caribe.

Assim, e sendo este o tema do Dia Mundial do Serviço Social deste ano, o que significará, pois, o princípio do Bem Viver no contexto europeu e português, uma vez que o mesmo enfatiza que o verdadeiro bem-estar é (mais facilmente) alcançável quando a(s) comunidade(s) vive(m) em harmonia com o seu ecossistema, agindo e atuando coletivamente por um desenvolvimento equilibrado da sua comunidade e também do planeta em que vivemos.

A escolha do princípio do Buen Vivir para quarto tema da Agenda Global para o Serviço Social e para as celebrações do Dia Mundial de 2024 é de fato uma resposta aos difíceis desafios contemporâneos que enfrentamos enquanto sociedade global. Das crises multifacetadas, passando pelos conflitos violentos, desprezo pela dignidade humana, degradação ambiental, até à pobreza persistente e ao ressurgimento do fascismo, o Buen Vivir é também uma aspiração do Serviço Social para a adoção de práticas inovadoras e transformadoras lideradas pela própria comunidade, abordagens essas assentes na sabedoria dos povos indígenas.

A pergunta a fazer será, como poderá o Serviço Social europeu e os/as assistentes sociais em Portugal agir e reagir à luz do princípio do Bem Viver? Uma filosofia indígena que sublinha a importância da interconetividade, da reciprocidade, da correspondência e da complementaridade nas relações humanas e no nosso vínculo com o ecossistema.

Outras recentes conquistas e celebrações para o Serviço Social português neste Dia Mundial são a recente constituição da Ordem dos Assistentes Sociais e promulgação dos respetivos estatutos após muitos anos de lutas e aspirações de muitas gerações de assistentes sociais.

Aproveitando assim as celebrações do Dia Mundial do Serviço Social de 2024, importa reposicionar e afirmar o Serviço Social português segundo o princípio do Buen Vivir e nos valores que este defende.

Em tempos de múltiplas crises, é imperioso que o Serviço Social seja unificado no compromisso de apoiar os cidadãos a prosperarem, a capacitar as diferentes comunidades a crescer e se consolidarem, bem com defender melhores políticas públicas e a justiça social para todos. Só assim alcançaremos o compromisso de viver em harmonia com a natureza, lutando e agindo coletivamente por um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Por fim, e também no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Serviço Social, esta quinta-feira decorre na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica em Lisboa um evento de homenagem ao Prof. Doutor Francisco Branco, que assumiu diversos cargos de coordenação na FCH, bem como contribui imenso para a formação e investigação em Serviço Social ao longo das últimas décadas, sendo também determinante no processo de constituição da Ordem dos Assistentes Sociais.

