O 25 de Abril, e depois o 25 de Novembro, trouxeram aos Portugueses as Liberdades indispensáveis para vivermos melhor.

É verdade que uma certa covardia na feitura da Constituição de 1976, durante cinquenta anos empatou o Desenvolvimento Integral que todos e cada um dos Portugueses podiam ter alcançado à semelhança das outras Democracias europeias. Tal como vem roubando Portugal aos Portugueses, ao não facilitar a regionalização de Portugal Continental e ao limitar as Autonomias Políticas insulares.

Francisco Sá Carneiro foi militantemente contra o Sistema Político da Constituição de 1976 apesar de na sua ausência por doença no estrangeiro, o então Grupo Parlamentar do PPD, na mão de futuros dissidentes, ter votado com o PS e PCP.

Enquanto dirigi o PSD/Madeira, também nos declarámos sempre oficialmente anti-Sistema Político cujo erro é querer ser tudo ao mesmo tempo: marxista, capitalista e corporativo!

Dada a conjuntura concreta e melindrosa em que pegou no Partido (1985), Cavaco Silva, habilmente, afastou a discussão pró ou anti-Sistema, dando prioridade ao período de dez anos que foi o de maior desenvolvimento que Portugal, conheceu, todos tentando aproveitar o melhor possível a entrada na União Europeia.

Mas reconhecia-se que o Sistema Político acabaria sempre por limitar podermos ir mais longe.

O que se confirmou pela debilidade na revisão da Constituição, não conseguindo esta revisão impedir a reversão que o Pais vive após-Cavaco Silva, num resvalar permanente cada vez mais para trás dos nossos parceiros europeus.

Sem Estadistas, o PS pensa apenas nos votos e no ganhar ou perder quando brinca às eleições. Além disto, subordina o Interessa Nacional também à Ideologia, esta tornada “religião”, pois o vazio religioso autêntico abriu caminho à mitologia ignorante sobre o que seja “socialismo”.

São as leis da Física.

Os vazios são sempre preenchidos.

Também o PSD, sobretudo após a epifania de Passos Coelho e seus ex-jotinhas, foi mudando de “partido de causas” para “partido de interesses” e substituindo as massas populares, suas Bases desde a Fundação, por uma burguesia que veio perdendo o Sentido de Estado e a Cultura Política tradicional do Partido Social Democrata. Transformou-se em situacionista, no lado conservador, a “direita” do Sistema Político. E o PSD/Madeira feudalizou-se a isto!...

Tal como o PS, agora o PSD adora mais a mediocridade dos jogos partidocráticos, a conspiração interna e o Estado centralizador.

Assim, se consumaram as eleições para a Assembleia da República neste Março de 2024.

O País precisa de se modernizar, reformando um Sistema Constitucional de há 50 anos.

Os Portugueses morrem por causa do funcionamento da Saúde pública.

Os Portugueses estão aflitos com a Habitação, com os Salários baixos, com o Estado assistencialista que substituiu o Estado Social e nos põe a pagar quem pode trabalhar, mas não quer.

Os Portugueses estão aflitos com a subida constante dos preços e verem as Escolas facilitistas e sem dar aulas.

Os Portugueses não suportam mais a chantagem e os custos pessoais com as greves do sector dos Transportes que ninguém mete na ordem, bem como o crescimento da insegurança e um aparelho de Defesa Nacional há tantos anos descurado.

Os Portugueses não suportam mais a ineficiência e os problemas que o sector Justiça vem amontoando, bem como os Portugueses das Regiões Autónomas vêm-se entalados ante travões reacionários que são postos ao evoluir patriótico, civilizado e progressista da necessária descentralização política, tendo o PSD/Madeira suspeitamente perdido o elã de reivindicar e de lutar!...

E poder-se-ia continuar num quase sem fim...

Então, que fazem agora os principais Partidos?...

Patrioticamente estão à procura de encontrar uma solução que permita as Reformas Constitucionais inadiáveis, conforme o Interesse Nacional?...

Ao menos, patrioticamente, estão à procura de encontrar uma solução governativa maioritária que dê Estabilidade a Portugal, em vez de sucessivas crises políticas para brincar às eleições?...

Não! Nada!

Sem Sentido de Estado, cada um, na sua mediocridade actual, vai acumulando orgasmos atrás de orgasmos só de todos os dias lucubrar os próximos jogos políticos em que se vai meter.

PSD e PS jogam mais uma vez à “batalha naval”, onde quem vai ganhar são a extrema-direita e os comunistas. PS e PSD metidinhos com os mais próximos e interesseiros das respectivas “classes políticas” (sem classe), obedientes ante os “poderes ocultos” que os orientam dentro e fora fronteiras. E aquele tipo do Livre, o Conselheiro Acácio da conjuntura, tonitruante e teatralmente a nos entreter com vulgaridades à La Palisse, de serviço à propaganda deste Sistema Político agonizante.

Tudo isto vai pesar mais no bolso dos Portugueses, por muitas que sejam as promessas de nos aliviarem a carga fiscal, enquanto a “classe política” e a maioria da comunicação “social”, no medo covarde dos fascismos ditos de “esquerda”, tudo fazem para que se perca esta oportunidade de ENDIREITAR O PAÍS!

Com as leis existentes, os comunistas e certas bases socialistas vão instabilizar e estourar ainda mais Portugal, com um Governo fracalhote a cair mais tarde ou mais cedo. Para o gozo do “chega” que só Deus sabe o que então poderá causar eleitoralmente ao PSD.

Ao PSD que, imitando a falta de Sentido de Estado do PS e conservador do “politicamente correcto” arrisca-se, com muitas probabilidades, a ser acusado da falta de coragem política para aproveitar ESTA ocasião de, com maioria absoluta, enfrentar e resolver os problemas dos Portugueses.