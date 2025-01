A Coligação Confiança considerou hoje que o alerta feito sobre os semáforos no caminho das Virtudes, tinha razão de ser.

“A Câmara Municipal do Funchal anunciou, através do Edital n.º 34/2025, a desativação dos semáforos no cruzamento do Caminho das Virtudes, implementando, em substituição, sinalização de paragem obrigatória (STOP). Esta decisão confirma o que a Coligação Confiança alertou há mais de um ano: a colocação de semáforos neste local foi um erro, resultando em mais confusão e aumento da sinistralidade”, diz a Confiança numa nota divulgada hoje.

O vereador Rúben Abreu recorda que abordou esta situação em reiteradas ocasiões nas reuniões do executivo. Na reunião de câmara de 2 de novembro de 2023, chamou a atenção para os problemas gerados por esta solução.

“Alertámos para a confusão que aqueles semáforos provocavam na circulação de viaturas e de pessoas, que levava muitos peões a atravessar em locais inadequados, aumentando o risco de acidentes. Além disso, questionámos a retirada da sinalização vertical, que deixava indefinições sobre a prioridade no cruzamento. A resposta do executivo foi minimizar as nossas preocupações, mas o tempo veio dar-nos razão”, disse. E garantiu mesmo que além dos alertas feitos pela coligação Confiança, “foram muitos os munícipes que criticaram a medida, como se pode constatar em diversas queixas públicas e cartas de leitores na imprensa local”.

No entender daquele vereador, “a falta de clareza na circulação e a introdução de uma solução que não melhorou a segurança demonstraram que esta decisão não teve o planeamento necessário”.