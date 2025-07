Quatro viaturas e 13 elementos dos Sapadores do Funchal foram acionados para um acidente no Caminho do Jamboeiro, no Funchal. O despiste de viatura contra um poste de luz, perto das 5 horas da manhã, com suspeita de encarceramento, fez ecoar os alarmes daquela corporação.

Ao chegarem ao local, os elementos verificaram que havia apenas uma pessoa na viatura acidentada e que, aliás, esta já se encontrava fora do carro. Inclusive, terá recusado ser transportado ao hospital, aparentemente sem ferimentos ou com mazelas menos graves