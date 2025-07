Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados na noite desta sexta-feira para o Caminho do Lombo, na freguesia do Monte, no Funchal, na sequência de um incêndio numa viatura ligeira.

No local, a corporação acionada às 22h19 fez-se acompanhar por três viaturas (duas de combate a incêndios e uma ambulância) e nove operacionais, mas, apesar da pronta intervenção, o carro ficou com danos avultados.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

Segundo a corporação, não há registo de feridos.