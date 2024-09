Uma dupla de motociclistas viajou, ao que tudo indica, hoje, do Funchal até Santa Cruz, desafiando a sorte e a segurança. Imagens da viagem arriscada estão a circular em vários grupos das redes sociais, tal como as fotos que chegaram ao JM e que documentam a viagem arriscada pela principal via da Madeira.

Numa das fotos, a motorizada está a circular no tabuleiro da ponte da Ribeira de João Gomes, e noutra já se vê a motorizada a circular na descida do troço da VR1, entre o Caniço e Santa Cruz, muito perto do Porto Novo.

Uma condutora, que circulou vários minutos atrás do veículo, revelou que os dois aventureiros viajavam a velocidades elevadas, como se nada fosse.

É inacreditável como conseguiram passar por vários locais nos concelhos do Funchal e Santa Cruz, durante mais de 20 minutos, sem serem abordados pelas autoridades. Uma viagem perigosa que podia ter terminado bem pior.