Turista sofre queda e fica ferida na Vereda da Ponta de São Lourenço

Os Bombeiros Municipais de Machico (BMM) e o SANAS Madeira realizaram, há pouco, uma operação conjunta de socorro e resgate a uma turista que sofreu um acidente na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a equipa dos BMM foi ao encontro da vítima, que foi transportada de barco salva-vidas SANAS do Cais da Sardinha para a Quinta do Lorde. A mulher, com cerca de 59 anos, oriunda da Letónia, sofreu uma queda no percurso pedestre recomendado e queixava-se de uma possível fratura num membro inferior.

Após a estabilização no local, a vítima foi transportada de ambulância dos BMM para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi avaliada e recebeu os cuidados médicos necessários no serviço de urgências.